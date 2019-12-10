نجوم الفن في جنازة المخرج سمير سيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شيعت جنازة المخرج المصري الراحل سمير سيف، من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف بعد الصلاة عليه.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، منهم: محمود حميدة، وليلى علوي، وأشرف زكي، وعايدة رياض، ونبيل عيسى، والفنان محمود قابيل، والفنان محمد التاجي، والمنتج محمد العدل، والمخرج أمير رمسيس، والمخرج يسرى نصر الله.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء، الأربعاء 11 ديسمبر، بكنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

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وكان المخرج المصري سمير سيف قد رحل عن عالمنا يوم الإثنين 9 ديسمبر،عن عمر 72 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

والمخرج سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، وله أعمال شهيرة منها “المشبوه”، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة لعادل إمام منها “النمر والأنثى”، و”الهلفوت”، و”احترس من الخط”، و”شمس الزناتى”.

كما تعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم “سوق المتعة”، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم “معالى الوزير”، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى “غريب فى بيتى” و”عيش الغراب”.