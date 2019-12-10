الهام المدفعي يشدو في الشارقة: “موطني” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا الفنان الهام المدفعي حفلاً كبيراً بمدينة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة وتحديداً على مسرح المجاز مساء 6 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

امتلات مقاعد المسرح كاملة قبل أكثر من ساعة على بداية الحفل علماً بأن هذا المسرح من أهم المسارح في الوطن العربي التي استضافت العديد من نجوم العالم وأبزرهم الفنان العالمي ياني وكريس دي بيرغ. وقدم “المدعي” خلال الحفل مجموعة من الأغاني المعروفة بالالهاميات ومنها “مالي شغل بالسوق”، “فوك النخل”، “جلجل عليه الرمان” وكذلك من أجمل ألحانه “خطار”، كما اختتم الحفل بأغنية “موطني” مهداة الى الوطن العربي وبلده العراق الذي يمر بظروف صعبة.

على صعيد آخر، يستعد الهام المدفعي لإحياء حفل كبير بمناسبة تكريمه على مرور 55 عاماً من العطاء والموسيقى وذلك في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 14 كانون الأوّل/ديسمبر وسيكون الحفل تحت رعاية سمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم وسيرافق المدفعي مجموعة من أبرز الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

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بعد ذلك يتجه المدفعي الى العاصمة المصرية القاهرة لاحياء حفل آخر بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومن ثم يسافر إلى أوروبا لإحياء مجموعة من الحفلات الخيرية التي سيعود ريعها لصالح الجمعيات الخيرية.

تجدر الإشارة إلى أن المدفعي أصدر مؤخراً أغنية “عراقي عراقي” إهداءً إلى بلده العراق تزامنًا مع الأحداث الأخيرة في العراق حيث ابدى في تصريحات له حزنه الشديد على الأحداث الواقعة في العراق وأعرب عن استعداده لإحياء حفلات خيرية كبيرة لمساندة أهالي الشهداء في العراق.