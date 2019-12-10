لأول مرة ماجد الكدواني ينشر صورة نادرة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري ماجد الكدواني جمهوره في صورة نادرة له من ألبوم طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

ماجد ظهر في الصورة على الشاطئ، وبدت ملامحه مختلفة كثيرا عن ملامحه الحالية، وكتب معلقا: «مين دا حد فيكم يعرفوا».

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الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تغزل في صورته في الطفولة، واختلف الجمهور حول ملامحه فالبعض رأى أن شكله لم يتغير، بينما رأى البعض الآخر أن شكله تغير تماما.

ماجد الكداوني كان آخر أعماله الفنية هو فيلم «نادي الرجال السري»، ويشارك في بطولة “نادي الرجال السري” كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، نسرين طافش، من إخراج خالد الحلفاوي.

ويستعد الكدوانى لتقديم بطولة مسلسل حول شخصية البابا شنودة الثالث، يتناول حياته وأهم المواقف التى مر بها “بابا العرب” مثلما يلقب، وذلك بعدما أعلنت دير الأنبا بيشوى استعداده لإنتاج المسلسل الذي من المفترض له أن يحمل اسم “بابا العرب” على أن يتكلف ميزانية ضخمة.