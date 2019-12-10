أكرم حسني: يهمني تقديم محتوى هادف والتواجد الدائم ليس شرطاً

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب النجم الكوميدي أكرم حسني عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض من خلال مسرحية جديدة بإسم “عطل فني”. وأكد أن موسم الرياض تمكن من إعادة إحياء المسرح بعد حالة الركود التي كان قد وصل لها، معتبراً أن وجود هذا الكم الكبير من المسرحيات والحفلات “أمر يدعو للفخر”.

ويستعد أكرم حسني لتقديم مسرحية “عطل فني” بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا أبرزهم هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر ونشوى مصطفى. المسرحية من تأليف أمير طعيمة وأحمد شاكر ومحمد الزغبي وضياء محمد، ومن إخراج أوتاكا.

وفي تصريحات له، أشار أكرم إلى أن “عطل فني” عمل كوميدي مميز جداً شارك في كتابته مجموعة من أمهر الكتاب، مضيفاً أنهم حرصوا على الإبتعاد عن الإفيهات المبتذلة والمصطلحات الإيحائية. وأكد على رغبة فريق العمل بالكامل في تقديم عمل بعيد عن الإبتذال ويعتمد على كوميديا الموقف، مع مراعاة وجود فئات عمرية مختلفة تحضر العروض المسرحية.

أما عن سر غيابه العام الماضي عن الدراما برغم نجاحه في مسلسل “الوصية” قال أكرم: “التواجد الدائم ليس شرطًا، وأتواجد فقط عندما أجد عملاً مناسباً ومختلفاً. يجب أن أظهر عندما أجد أن ما أقدمه مناسب”.

Advertisements

وأكد أنه يعود للدراما هذا العام بمسلسل يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي، خاصة بعد نجاحهما معاً في مسلسل “ريح المدام”.

ورداً على سؤال عن فكرة مشاركته نجم آخر في بطولة درامية أو سينمائية بعد أن قدم أعمالا منفردة حققت نجاح، قال: “لا يوجد لدي أي مشكلة في هذا الأمر وما أهتم به فقط هو تقديم محتوى هادف في أعمالي، والدليل على ذلك مشاركتي مع أحمد فهمي خلال رمضان القادم، ومشاركتي مع النجمين هشام ماجد وشيكو في مسرحية “عطل فني” التي نقوم بعرضها في موسم الرياض”.

يواصل موسم الرياض فعالياته وحفلاته التي لا حصر لها، وقد وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على تمديد فترة فعاليات موسم الرياض إلى نهاية يناير المقبل 2020.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن معالي المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس الهئية العامة للترفيه في المملكة، عن خبر تمديد فعاليات موسم الرياض، ووصول إجمالي عدد الزائرين إلى أكثر من 7.6 مليون زائر.