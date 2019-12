الأعمال المرشحة للفوز بجوائز “غولدن غلوب”

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود عن ترشيحات جوائز الـ “غولدن غلوب” بنسختها الـ77 للأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة فى عام 2019.

وشارك كل من الممثلين تيم ألين، داكوتا فانينغ وسوزان واتسون في الإعلان عن ترشيحات الجوائز بفئاتها المختلفة، والتي من المقرر أن يتم تسليمها يوم 6 يناير 2020 بفندق بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وتأتي الترشيحات على النحو التالي:

جوائز السينما

جائزة أفضل فيلم درامي

The Irishman Marriage Story 1917

Joker

The Two Popes

جائزة أفضل فيلم “موسيقي – كوميدي“

Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

جائزة أفضل ممثل درامي

كريستيان بيل عن فيلم “Ford v Ferrari”

أنطونيو بانديراس عن فيلم “Pain and Glory”

آدم درايفر عن فيلم “Marriage Story”

خواكين فينيكس عن فيلم “Joker”

جوناثان برايس عن فيلم “The Two Popes”

جائزة أفضل ممثلة درامية

سينثيا إريفو عن فيلم “Harriet”

سكارليت جوهانسون عن فيلم “Marriage Story”

سيرشا رونان عن فيلم “Little Women”

تشارليز ثيرون عن فيلم “Bombshell”

رينيه زيلوجير عن فيلم “Judy”

جائزة أفضل ممثل “كوميدي – موسيقي”

دانيال كريج عن فيلم “Knives Out”

رومان غريفين دافيس عن فيلم “Jojo Rabbit”

ليوناردو دي كابريو عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”

تارون إيغرتون عن فيلم “Rocketman”

إيدي ميرفي عن فيلم “Dolemite Is My Name”

جائزة أفضل ممثلة “كوميدية – موسيقية”

أوكوافينا عن فيلم “The Farewell”

آنا دي أرامس عن فيلم “Knives Out”

كيت بلانشيت عن فيلم “Where’d You Go, Bernadette”

بيني فيلدشتاين عن فيلم “Booksmart”

إيما تومبسون عن فيلم “Late Night”

جائزة أفضل مخرج

بونغ جون هو عن فيلم “Parasite”

سام مينديز عن فيلم “1917”

تود فيليبس عن فيلم “Joker”

مارتن سكورسيزي عن فيلم “The Irishman”

كوينتين تاراينتينو عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”

جائزة أفضل ممثل مساعد

توم هانكس عن فيلم “A Beautiful Day in the Neighborhood”

أنتوني هوبكينز عن فيلم “The Two Popes”

آل باتشينو عن فيلم “The Irishman”

جو بيشي عن فيلم “The Irishman”

براد بيت عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”

جائزة أفضل ممثلة مساعد

كاثي بايتس عن فيلم “Richard Jewell”

أنيت بينينغ عن فيلم “The Report”

لورا ديرن عن فيلم “Marriage Story”

جينيفر لوبيز عن فيلم “Hustlers”

مارغوت روبي عن فيلم “Bombshell”

جائزة أفضل فيلم أجنبي

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite

Les Misérables

جائزة أفضل سيناريو

Marriage Story

Parasite

The Two Popes

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

أفضل أغنية أصلية

“Beautiful Ghosts” من فيلم “Cats”

“Love Me Again” من فيلم “Rocketman”

“Into the Unknown” من فيلم “Frozen II”

“Spirit” من فيلم “The Lion King”

“Stand Up” من فيلم “Harriet”

أفضل موسيقى تصويرية

Motherless Brooklyn

Little Women

Joker

1917

Marriage Story

أفضل فيلم رسوم متحركة

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

جوائز التلفزيون

أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني قصير

كاثلين دينفر عن مسلسل “Unbelievable”

جوي كينغ عن مسلسل “The Act”

هيلين ميرين عن مسلسل “Catherine the Great”

ميريت ويفر عن مسلسل “Unbelievable”

ميشيل ويليامز عن مسلسل “Fosse/Verdon”

أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني قصير

كريستوفر أبوت عن مسلسل “Catch-22”

ساشا بارون كوهين عن مسلسل “The Spy”

راسل كرو عن مسلسل “The Loudest Voice”

جاريد هاريس عن مسلسل “Chernobyl”

سام روكويل عن مسلسل “Fosse/Verdon”

أفضل مسلسل تلفزيوني قصير

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

أفضل ممثلة مساعدة بمسلسل تلفزيوني قصير

بارتريشا أركيت عن مسلسل “The Act”

هيلينا بونام كارتر عن مسلسل “The Crown”

ميريل ستريب عن مسلسل “Big Little Lies”

إيملي واتسون عن مسلسل “Chernobyl”

أفضل ممثل مساعد بمسلسل تلفزيوني قصير

كيران كلكين عن مسلسل “Succession”

أندرو سكوت عن مسلسل “Fleabag”

ستيلان سكارسغارد عن مسلسل “Chernobyl”

هنري وينكلر عن مسلسل “Barry”

أفضل مسلسل تلفزيوني “موسيقي – كوميدي“

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician

أفضل مسلسل تلفزيوني دراما

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

أفضل ممثل تلفزيوني “كوميدي – موسيقي“

مايكل دوغلاس عن مسلسل “The Kominsky Method”

بيل هادير عن مسلسل “Barry”

بين بلات عن مسلسل “The Politician”

بول رود عن مسلسل “Living with Yourself”

رامي يوسف عن مسلسل “Ramy”

أفضل ممثلة تلفزيوني “كوميدية – موسيقية“

كريستينا أبلغيت عن مسلسل “Dead to Me”

ريتشيل بروسنان عن مسلسل “The Marvelous Mrs. Maisel”

كريستين دانست عن مسلسل “On Becoming a God in Central Florida”

ناتاشا ليون عن مسلسل “Russian Doll”

فيبي والر بريدج عن مسلسل “Fleabag

أفضل ممثل تلفزيوني درامي

برايان كوكس عن مسلسل “Succession”

كيت هارينغتون عن مسلسل “Game of Thrones”

رامي مالك عن مسلسل “Mr. Robot”

توبيز مينزيس عن مسلسل “The Crown”

بيلي بورتر عن مسلسل “Pose”

أفضل ممثلة تلفزيونية درامية

جينيفر أنيستون عن مسلسل “The Morning Show”

أوليفيا كلومان عن مسلسل “The Crown”

جودي كومر عن مسلسل “Killing Eve”

نيكول كيدمان عن مسلسل “Big Little Lies”

ريس ويذرسبون عم مسلسل “Big Little Lies”

وكانت الرابطة أعلنت منح النجم توم هانكس جائزة “سيسل بي ديميل” الفخرية. ويعد هانكس من أبرز الأسماء المرشحة لجائزة أفضل ممثل عن دور فريد روجرز في فيلم ” A Beautiful Day in the Neighborhood”، كما سيتم تكريم الإعلامية الأميركية الشهيرة إيلين ديجينيريس، ومنحها جائزة كارول بيرنت الشرفية.