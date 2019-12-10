خاص بالفيديو- الفن يكشف حقيقة ما جرى في حفل فارس كرم في أستراليا

ميرنا وليد - بيروت - بعد سلسلة من الاخبار والفيديوهات والاستنتاجات، كشف متعهد الحفلات اللبناني- الاسترالي ​وليد عبدو​ وهو صاحب شركة WA PRODUCTIONS لموقع الفن ان كل ما تم التداول به حول اشكال دموي حصل في حفل الفنان اللبناني ​فارس كرم​ وتحديداً في قاعة La Mirage reception & convention center الواقعة في مدينة ملبورن الأسترالية، غير صحيح على الاطلاق، مشيراً الى ان الفيديو الذي نشر في عدد من وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر مجموعة من الاشخاص يتعاركون داخل صالة كانت تقام فيها أمسية فنية، عمره خمس سنوات، وأوضح ان هناك مغالطات كثيرة نشرت حول حفل فارس كرم وقال :"جميع الحفلات التي احياها فارس في استراليا كانت اكثر من ناجحة ولم يحصل فيها اي مشاكل وقد إستغربت حجم التأكيدات حول سهرة ملبورن وان ثمة جرحى وآلات حادة تم استخدامها من قبل بعض الجمهور، وهي ناحية لا تمت الى الحقيقة بأية صلة".

وأضاف عبدو :"فارس قدم وصلته الغنائية حتى الساعة الواحدة واربع عشرة دقيقة بالتحديد، وغادر بعد ان إلتقط الصور التذكارية مع عدد من الساهرين، حتى أن رجال الأمن الخاص الذي كانوا يتابعون الامسية غادروا الى منازلهم، ولم تسجل أية مشاجرة بين الحاضرين لا داخل ولا خارج الصالة، مع الاشارة الى أن المكان يضم اربع صالات اخرى كانت تقام في احداها مناسبة زفاف ولا ادري اذا كانت حصلت أية مشكلة هناك".

وتابع عبدو: "تعتبر حفلات فارس كرم في استراليا الأنجح في المرحلة الحالية، وقد فوجئت بكمية الاخبار التي أكدت ان حفلة ملبورن شهدت معركة دموية، نحن غادرنا المكان بشكل طبيعي، حتى اننا تناولنا الطعام انا وفارس عند صديق مشترك، وأجزم أن نسبة الحضور في هذه الامسية الفنية فاقت كل التوقعات".

وقال عبدو: "لم تحصل أية مشكلة في حفل فارس كرم ولا أي تشاجر، ولا اعلم اذا كان حصل اي شيء بعد مغادرتنا، مع التوضيح أن معظم الساهرين غادروا فور مغادرة الفنان المسرح، وكانت الاجراءات الامنية مشددة، وحققنا نجاحاً إستثنائياً".

وختم عبدو: "أنفي نفياً قاطعاً كل الاخبار التي يتم التداول بها حتى هذه اللحظة، والحقيقة الوحيدة هي اننا قدمنا سهرة غير عادية، وفارس غادر استراليا محققاً كما العادة تفوقاً على مستوى الاقبال الجماهيري".