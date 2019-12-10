شاهد.. تركي ال الشيخ عن شائعة وفاته: “نتقبل التعازي بعد موسم الرياض”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:00 صباحاً - علق المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بطريقة ساخرة على شائعة وفاته التي انتشرت مؤخرا.

وظهر تركي ال الشيخ في فيديو قال فيه “سمعت خبر وفاتي.. أحسن الله عزاكم فيني .. ونتقبل التعازي ان شاء الله بعد موسم الرياض”.

وكانت قد انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة وفاة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية إثر تعرضه لوعكة صحية أجبرته على السفر للخارج.