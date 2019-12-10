الملحن مصطفى جاد يطرح الإعلان الدعائي لأغنية "بص قدامك" لكارمن سليمان

أثارت النجمة كارمن سليمان، حماس مُتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد كشفها عن بوستر ترويجي لعمل غنائي جديد.

ونشر زوج كارمن الملحن مصطفي جاد، برومو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "بص قدامك"، وظهرت بستايل "كليوبترا" وعلق عليها بـ "كليوباترا 2020"، ومن المُقرر طرح الكليب في الثاني عشر من ديسمبر الحالي على اليوتيوب.

وكانت كارمن قد طرحت مُؤخراً عملين غنائيين باللهجة الخليجية، حمل الأول عنوان "تفنن"، والثاني عنوان "لازم نغيب".

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