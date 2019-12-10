شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى فيلمز، منذ قليل البوستر الرسمى لفيلم "لص بغداد"، بطولة النجم محمد إمام، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية فى شهر يناير 2020، موسم إجازة نصف العام.

فيلم "لص بغداد" هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجئة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في دور العرض في شهر يناير.

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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ويدور الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامرإبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.



