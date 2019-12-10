شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل سمير سيف عن عادل إمام فى لقاء نادر: شغلنا مع بعض كان أهم فترات حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف، منذ قليل، والذى قدم للسينما والدراما المصرية العديد من الأعمال المتميزة التى تركت بصمة فى تاريخ الفن المصرى، عن عمر يناهز الـ 72 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

من المعروف فى الوسط الفنى أن هناك "كيما" جمعت بين النجم الكبير عادل إمام والمخرج الراحل سمير سيف، حيث قدما سويا أعمالا على قمة الإبداع السينمائى فى العصر الحديث، وشكلت محطات مهمة فى الموروث الشعبى.

وعن هذا النجاح تحدث المخرج الراحل سمير سيف عن تجربته مع الفنان عادل إمام فى لقاء سابق بأحد البرامج التليفزيونية قائلا: "كان عادل يخضع لشخصية البطل وليس شخصية البطل تخضع لعادل مثال الهلفوت، النمر والأنثى، المشبوه أدوار فيها قدرة تمثيلية عادل أخضع نجوميته لمتطلبات الشخصية وهو ده المحترف الحقيقى، بالإضافة إلى تكرار العمل مع نجم معين تجعل العمل عائليا، وليست علاقة عمل فقط مما يكون له أثره الإيجابى على العمل".

Advertisements

وأضاف المخرج الراحل، فى اللقاء النادر، أن فترة عمله مع النجم عادل إمام من أخصب وأهم فترات حياته المهنية، وكذلك الأمر مع عادل أمام.

وكان المخرج الدكتور سمير سيف قد توفى منذ قليل داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع قصير مع المرض.

وتشيع أسرة المخرج الكبير الراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، غدا الثلاثاء فى الـ 2 ظهرا، وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء فى فقيدهم بعد غد الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى الـ6 مساء.