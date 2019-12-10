شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا" يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس المخرج أحمد صالح فى دراما رمضان على مسلسل من إنتاج سينرجى يحمل عنوان "ليالينا"، من تأليف أحمد عبد الفتاح وهو بطولة جماعية، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على أبطاله حيث يقوم مخرج العمل بترشيح أسماء من النجوم.

يشار إلى أن المخرج أحمد صالح شارك فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، وتأليف محمد سيد بشير، وشارك فى مجموعة من النجوم منهم محمد دياب ونجلاء بدر ومحمد على رزق وعائشة بن أحمد.

ومن ناحية أخرى عرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى، الفترة الماضية وشارك فى العمل حنان سليمان، ونورهان، وثراء جبيل والفنان عبد الرحمن أبو زهرة تأليف أحمد عبد الفتاح.