قرار قضائي جديد في قضية حبس سمية الخشاب

متابعة بتجـــــــــرد: قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل نظر المعارضة المقدمة من دفاع الفنانة سمية الخشاب، على حكم حبسها ثلاث سنوات.

وتنظر محكمة “جنح الدقي” المعارضة المقدمة من دفاع “الخشاب” على حكم حبسها ثلالث سنوات لاتهامها في قضية “شيك بدون رصيد” لصالح طليقها الفنان المصري أحمد سعد، وقررت تأجيل نظر هذه المعارضة إلى جلسة 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وقضت محكمة جنح الدقي في بداية الشهر الماضي “غيابيا” بحبس سمية الخشاب لمدة ثلاث سنوات في جنحة “شيك بدون رصيد”، أقامها ضدها طليقها المطرب أحمد سعد.

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وقررت المحكمة إلزام “الخشاب” بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وعليه تقدمت الأخيرة بمعارضة على الحكم.

وعلقت الخشاب، في تصريحات صحفية، على الحكم بحبسها بأنها لن تتنازل عن حقها من أحمد سعد، كما أنها تثق في القضاء المصرى النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

وأوضحت أن أحمد سعد اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر صداقها ونفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها. وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، ونظرا لسفرها المفاجئ طلبت منه الانتظار لحين عودتها وإمضاء العقود وقيامه بصرف الشيك، إلا أنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي ضدها.