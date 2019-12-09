محمد امام يروج لفيلم "لص بغداد"

روج الفنان محمد إمام البوستر الخاص بفليمه الجديد "لص بغداد" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وعلق"إمام" على الصورة قائلًا:" يناير ٢٠٢٠ بجميع السينمات في مصر و الوطن العربي انتظروا الإعلان الرسمي قريباً".

فيلم "لص بغداد" بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، واخروان ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد

خالد موسى.

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ويشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنانة ياسيمن صبري والذي حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض.

تدور أحداث قصة الفيلم حول نصاب محترف يُدعى رضا "محمد إمام"، الذي يعود من إيطاليا لكى يسرق تمثال أثري، ويقوم بتخفي فى شخصية رجل أعمال يُدعى "سرور أبو الدهب"،

ويتعرف على الفتاة هنا "ياسمين صبري" ويتزوج منها، ويوهمها بأنه يعمل لدى المخابرات المصرية، وأن الموساد يتعقبه لسرقة التمثال، في الوقت ذاته يتربص به زعيم العصابة الحاج الضو "فاروق الفيشاوي" ليسرق نفس التمثل.

فيلم "ليلة هنا وسرور" من بطولة كلا من: محمد إمام، وياسمين صبرى، وفاروق الفيشاوى، وبيومى فؤاد، ومحمد سلام، واخروان، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.