«عز» و«كريم» و«السقا» وتامر حسنى.. موسم عودة الكبار للسينما

موسم سينمائى ساخن ينتظره الجمهور فى رأس السنة، فمع بداية العام الجديد تتنافس 10 أفلام فى قاعات العرض السينمائى، الموسم يمثل عودة قوية لكبار نجوم السينما من بينهم كريم عبدالعزيز وتامر حسنى وأحمد عز والسقا، ويغلب على معظم أفلامها الطابع الكوميدى و3 أفلام مزيج بين «اللايت» والرومانسى وفيلمين أكشن.

مشاركة كوميدية قوية من بينها فيلم «استدعاء ولى عمرو»، والذى يفتتح الموسم يوم 11 ديسمبر، وطرحت الشركة المنتجة اغنية تحمل عنوان «happy birthday ترويجيه للفيلم من كلمات عبدالمنعم طه والحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو مغاورى، وغناء مى كساب.

وتدور أحداثه حول الدروس الخصوصية وقضية تسريب الامتحانات، كما يتعرض لقضية الطلاق وكيف يكون الأطفال ضحاياه من خلال زوجين ينجبان طفلا وتنشب المشاكل بينهما ويقرران الانفصال ويعيش طفلهما فى مشاكل بدراسته، وتوجه إدارة المدرسة استدعاء لولى الأمر، ويقرران تسخير حياتهما من أجل طفلهما حتى لا يضيع منهما، ويمنحان أنفسهما مهلة شهرا يعيدان فيه تقييم علاقتهما من جديد لتكون المفاجأة أن الطفل سيكون سببا فى عودتهما فى النهاية.

الفيلم بطولة حورية فرغلى، ومحمد عز، وانتصار، وصبرى فواز، وإيمان السيد، وندى بهجت، ومحمد لطفى، ومى كساب، وكلوديا حنا، وسماح أنور، وحمادة الليثى، وأمانى كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك.

كما حددت الجهة المنتجة لفيلم «لص بغداد» طرحه بداية شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائى، وذلك بعد أن

تم تأجيل عرضه فى عيد الأضحى الماضى، ويشارك فى البطولة فتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفيلم ينتمى إلى نوعية الأفلام التى تحمل جزءاً من المغامرة والكوميديا، فالعمل تتناول أحداثه فكرة البحث عن الكنز فى الأماكن الفرعونية التى تتجلى فيها «الفخامة الأثرية التى تركها أجدادنا الفراعنة».

وضمن الاعمال الكوميدية فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين ويمثل عودة لكريم عبدالعزيز لعالم الكوميديا، ويشارك فى بطولة الفيلم، دينا الشربينى، ماجد الكدوانى ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويجسد كريم فى العمل زوج دينا الشربينى، وتحدث بينهما عدة مشكلات بسبب روتين الحياة الزوجية، وذلك فى إطار كوميدى اجتماعى.

ويعرض فيلم «الفلوس» فى 25 ديسمبر، تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطى وإنتاج نيوسينشرى، من إخراج سعيد الماروق.

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الفيلم كان يحمل فى البداية اسم «حمزة» ثم تم تغييره إلى «نصب تذكارى»، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير «كل سنة وأنت طيب»، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى «الفلوس»، وكان من المقرر له أن يعرض فى موسم

فصل الصيف، وتم تأجيل عرضه لموسم إجازة نصف العام الدراسى.

ويستعد الفنان ماجد الكدوانى للمنافسة فى موسم إجازة نصف العام الدراسى، بفيلم «برة المنهج» مع المخرج عمرو سلامة، ومن تأليف محمد دياب.

ويعرض فيلم «صاحب المقام» خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة 2020، والفيلم من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكى.

وحتى الآن تنظر الشركة المنتجة لفيلم «العارف.. عودة يونس» فى موسم رأس السنة، والفيلم بطولة مصطفى خاطر وكارمن بصيبص ومحمود حميدة وأحمد فهمى، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك أحمد السقا فى موسم إجازة نصف العام الدراسى المقبل، بفيلمه «العنكبوت» من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبرى، وبطولة منى زكى، ويسرا اللوزى، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة ومشاهد الأكشن، التى تعتمد على المطاردات.

وحتى الآن لم يتحدد بشكل نهائى عرض فيلم «شريط 6» فى الموسم رغم انتهاء تصويره، وتدور أحداث الفيلم حول طبيب نفسى يعالج 3 مدمنين، وذلك فى إطار تشويقى اجتماعى، كما أن الفيلم يستعرض حياة الجيل الجديد من الشباب.

ويشارك فى بطولة العمل كل من خالد الصاوى، ومحمد الشرنوبى، تارا عماد، خالد أنور، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج «فيلم أوف إيجيبت»، وإخراج محمد سلامة.

ويشارك فيلم «ماكو» الذى يضم عددا كبيرا من النجوم فى سباق منتصف العام، ويشارك فى بطولته، النجم التركى مراد يلدريم، والفنانة ناهد السباعى، ومنذر ريحانة، وسارة الشامى، وخالد أنور، ومحمد مهران، وقصى خولى، ومنة فضالى، وغيرهم ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.