نداء شرارة تُهدي جمهورها أغنية جديدة: “بس يقبرني” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة نداء شرارة أغنية جديدة تحمل اسم “بس يقبرني” عبر المتاجر الموسيقية وقناتها على موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات تيم، ألحان وتوزيع وإنتاج جان ماري رياشي، ومن المقرر أن تضمها نداء إلى ألبومها الجديدة.

أما على صعيد الحفلات، فأحيت حفلة على خشبة مسرح الجمهورية في دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 حيث غنّت مجموعة من أغانيها من بينها “درجات”، “سهرانة أنا”، “حبيتك بالتلاتة”، بالإضافة إلى عدد من أغنيات نجوم الزمن الجميل ومن بينهم الراحلة ذكرى.

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تجدر الإشارة إلى أن نداء شرارة طرحت مؤخرًا أحدث أغنية لها بعنوان “حكايتي” وهي من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

لمشاهدة فيديو أغنية “بس تقبرني”: