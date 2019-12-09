أخيرًا… عمرو يوسف حسم أمره

يبدو ان الفنان المصري عمرو يوسف حسم أمره بخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل تاريخي بعنوان “خالد بن الوليد” بحسب “تراندينغ”.

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وكانت جلسات عمل قد جمعت عمرو يوسف مع شركة الإنتاج سينرجي من أجل الاتفاق على بطولة المسلسل في الأسابيع الماضية، تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكان “يوسف” قد غاب عن رمضان 2019 بعدما قررت شركة فنون مصر للمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز المنتجة لمسلسل “القائمة 36” تأجيل العمل بسبب ضيق الوقت وضخامة العمل. تأليف نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج، اخراج محمد سلامة.

آخر اعمال “يوسف” الدرامية مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان 2018.