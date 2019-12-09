“ديلي ميل” البريطانية: عراك وحشي وإصابات بليغة بحفل فارس كرم في أستراليا

متابعة بتجــــــــــرد: “سكاكين وضرب بأنبوب معدني”، إنّها بعض التعابير المُستخدمة تعليقاً على تحوّل حفل النجم اللبناني فارس كرم في ملبورن الأستراليّة إلى ساحة عراك، فتصدّر الخبر وسائل إعلام عالميّة.
وفي التفاصيل، فأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن “عراكاً وحشياً بالسكاكين” قد وقع في حفل فارس كرم وأسفر عن سقوط جرحى وإصابات بليغة.
وبدأت القصة بطرد مجموعة قبل بدء حفل فارس كرم في أستراليا فعادت إلى مركز “لا ميراج” للاستقبال والمؤتمرات عند الساعة الثانية فجراً، وتشاجرت المجموعة مع الموظفين وتعاركت مع الموجودين.
وفي فيديوهات الحادثة، ظهر أحدهم يحمل سكيناً، بالإضافة إلى آخرين يسددون اللكمات للحضور مع استخدام أنبوب معدني للضرب.
وقد أُصيب 6 أشخاص بجروح إثر عمليات الطعن ونُقلوا إلى المستشفى.
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