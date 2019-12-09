رانيا يوسف تُعلّق على ظهورها في المهرجانات وتؤكد أنها تربت بشكل منفتح

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تربت بشكل منفتح أثناء صغرها ولم يكن لديها أى قيود فى الملابس، ودائمًا ما ترتدى الشورتات والبيكيني في عطلاتها الصيفية.وجاء رد يوسف تعليقاً على سؤال من إحدى المذيعات أثناء تواجدها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ41 الماضى، والذى جاء عن اهتمام السوشيال ميديا ووسائل الإعلام بإطلالها الدائمة فى المهرجانات والمناسبات العامة.

ووجهت المذيعة سؤالها كالآتى "أنتى من الناس اللى لما بتظهر فى المهرجانات لازم البوستات بتاعت رانيا يوسف لابسة إيه ورانيا يوسف عاملة أزاى"، وردت يوسف قائلة "أزاى دي أنا معرفش بصراحة اشمعني أنا بالذات في اللوك معرفش، أنا بحب أحضر المهرجانات وأشوف الأفلام، يمكن أنا أتربيت شوية بشكل منفتح مكنش عندى قيود فى اللبس بلبس بكينى وشورتات، دا الطبيعى بتاعى مش جرأة وكدا".



واختتمت يوسف حديثها قائلة "أنا مع الحاجة الحلوة مش مهم أخض الجمهور وأفرعهم، أخضهم بحاجة شيك وحلوة ولائقة عليا، مش زى ما بتعمل ليدى جاجا فى ظهورها فى المهرجانات".

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