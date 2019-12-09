وفاة الفنان محمد عبده هاشتاق يتصدر تويتر في المملكة.. شاهد: صورة جديدة تكشف الحقيقة

انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان محمد عبده في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

ودشن مغردون هاشتاق تحت عنوان “#وفاه_محمد_عبده” تداولوا فيه التغريدات وأشار البعض إلى وفاة الفنان، فيما أكد آخرون عدم صحة ذلك.

وكشف مقربون من الفنان محمد عبده، عدم صحة الشائعة، مؤكدين أنه يتمتع بصحة جيدة .

كما نشر الشاعر صالح الشادي، صوراً له تجمعه مع الفنان مساء الأحد بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

يشار إلى أن الفنان محمد عبده ظهر في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة حيث تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيسي في مدينة الرياض.