موسم الرياض يكشف مفاجأة بشأن محمد عبده بعد انتشار شائعة وفاته

أعلن الحساب الرسمي لـ“موسم الرياض“ عن احتفالية كبرى يتم تنظيمها لتكريم الفنان محمد عبده، ليلة رأس السنة، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“.

وأوضحت إدارة ”موسم الرياض“ عبر تويتر إن الاحتفالية تحمل اسم ”ليلة عرّاب الطرب“، وصممت إعلانًا خاصًا للاحتفالية حمل صورة قديمة له منذ بداياته الفنية. وقالت: ”يا بدايات المحبة وصاحب الحلم الصغير وجدار من طين وحصير وألف غصن من اليباس والفجر البعيد عرّاب الطرب وفنان العرب محمد عبده من الستينات لهاللحظة في ليلة 31 ديسمبر ليلة عمر أبد ما تمر!“.

يذكر أن ليل الأحد انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد عبده، الأمر الذي أثار قلق محبيه في السعودية والعالم العربي. ما جعل الشاعر صالح الشادي ينشر صورًا تجمعها وكانا يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية كرد على هذه الشائعات.