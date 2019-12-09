وصلة غزل بين شيريهان ومدحت العدل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة شيريهان، على تهنئة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، لها بعيد ميلادها، برسائل عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.
شيريهان، قالت في تغريدتها: “ربنا ما يحرمني أبداً منك.. أنا عايشة وبعيش بحبكم .. وحبكم هو كل زادي وشفائي وزوادي “أعظم شرف ونعمة”.. و والله والله وربي أعلم بصدق قلبي إن حبكم كتير وكبير قوي عليا!!! دي حقيقة بجد في حد ذاتها مرعبة والحفاظ عليها وعليكم صعب”.
وأضافت: “أنا عارفة وجربت شقائها وتعبها للحفاظ عليكم.. لكن بإذن الله أكون قد حبكم وإحترامكم وأكمل مشواري في قلوبكم ويا رب يا رب أحافظ على نفس الحب والمكانة.. شكراً شكراً شكراً الأستاذ الكبير مدحت العدل”.
الكاتب مدحت العدل، كان قد قال موجهًا كلامه للفنانة شيريهان في عيد ميلادها الـ 55 : “إليّ ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها كل سنة وإنتي ( شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً.
شيريهان تستعد للعودة لتقديم عروض فنية من خلال مجموعة مسرحيات من تأليف مدحت العدل، وكشفت أن سبب تأخر عرضها هو رغبتها في أن تظهر لجمهورها كما اعتاد عليها.
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