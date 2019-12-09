فجر السعيد تسخر من أصالة بعد تتويج البحرين بخليجي 24.. فما السبب؟

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من الفنانة السورية أصالة، بسبب عدم مباركتها للشعب البحريني بعد تتويج منتخبه ببطولة كأس الخليج 24، المقامة في قطر بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بهدف نظيف. ونشرت فجر عدة تدوينات متتالية عبر حسابه بتويتر قالت فيهم “‏‎أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها ‎بحرينية.. دخلت حساب ‎أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي”. وأضافت في أخرى‏ “اللي يمون على ‎أصالة يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية”.

وأحدث التغريدات تفاعلاً واسعًا بين الجمهور، وقال بعضهم إنه يجب وضع حد لهذه الخلافات والترصدات بين النجمات خاصة وأن فجر السعيد عادت من أزمة صحية خطيرة، لذا عليها أن تكون مُتصالحة مع الجميع، وأن لا تُثير الجدل والضجة بتعليقاتها، فيما لم ينس البعض أيضًا إقحام الفنانة الإماراتية أحلام في ردود الفعل، نتيجة للخلاف الذي نشب بين أصالة والأخيرة عند بداية مرض السعيد. وقطعت النجمتان الإماراتية والسورية العلاقة بينما نهائيًا بحسب آخر تصريحاتهما، وطالب أحلام بعدم تدخل أي أحد في الصلح بينهما، مشيرة إلى أنها أخذت القرار بعدم الصلح مرة ثانية. وقالت أحلام، أثناء في لقائها بأحد البرامج التليفزيونية “أنا بالنسبة لي هذي الإنسانة انتهت، أنا هالمرة جد ماخدة قراري، مع احترامي للجميع أنا مبسوطة من رد نوال حبيبتي، لأن يمكن نوال تعرف اللي بداخلي، الله يسهل للجميع، أنا بدي أعيش لفني، لجمهوري، رجاءًا هذا الموضوع بدي أقفله، ولا أحد يتدخل بيني وبين حد تاني، أنا أخدت قراري إني أصاحب الناس اللي بتحبني ومت بتحقد عليا”.

وكانت أحلام قد وجهت الشكر لأصالة على تمنيها الشفاء للإعلامية فجر السعيد، واصفةً إياها بالطيبة الأصيلة، لترد أصالة على المنشور بطريقة أغضبت أحلام، جعلتها تحذف المنشور بعد الرد، فقد عاتبت أحلام على “مزاجيتها”، قائلة: “يا حلومة عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه ربع قرن”. بعدها، لاحقت أحلام ردود متابعيها، متسائلين عن سبب حذف المنشور، وسبب غضبها لتعلق بأنها حذفت المنشور بسبب أن “الحقد واصل مراحله الأخيرة”. قامت بعدها أحلام بعمل “بلوك” لحساب أصالة من جميع صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وردت أصالة في أحد البرامج: “خليها تفش خلقها”، لتصفها أحلام فيما بعد بـ”المنافقة”.