شائعة وفاة محمد عبده تتصدر تريندات جوجل من جديد.. والشادي يكشف الحقيقة

انتشرت من جديد الشائعات الكاذبة التي تستهدف فنان العرب محمد عبده، وتثير قلق جمهوره و محبيه، لتنطلق عمليات البحث عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بحثًا عن حقيقة الأمر، ما جعله يتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".



أحبط الشائعة الكاذبة الشاعر صالح الشادي، بصورة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، مساء أمس الأحد، برفقة محمد عبده من صحراء الربع الخالي، واتبعها بتغريدة دونها اليوم قال فيها: "لا اعلم ما الفائدة من إطلاق الإشاعات المزعجة بحق الآخرين

.. وما الذي سيجنيه صاحب الإشاعة غير سخط خلق الله عليه ؟!.. اللهم اهدنا واحفظنا وأصلح سرائرنا ونق قلوبنا ولا تحرمنا من عظيم فضلك ورحمتك".جدير بالذكر أن المطرب محمد عبده أحيا قبل أيام حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، في محمية الملك خالد الملكية، بمشاركة المطرب طلال سلامة.