شاهد.. راشد الماجد يحتفل بتتويج منتخب البحرين بطل خليجي 24

أعرب المطرب راشد الماجد عن سعادته بعد فوز منتخب البحرين علي المنتخب السعودي، وتتويجه بطلًا لكأس الخليج للمرة الأولي في تاريخه.
نشر الماجد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة جمعت بين العلم
جدير بالذكر أن المطرب راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "سليل المهابة"، عبر حسابه بموقع يوتيوب، اهداء منه الى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، من كلمات أنور المشيري، الحان احمد الهرمي، اشراف عام خليفة يوسف خوري.
لسماع أغنية سليل المهابة كاملة من هنا...
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