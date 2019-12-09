وفاة مغني الراب الأمريكي جوس ورلد

متابعة بتجــــــــرد: توفي مغني الراب الأميركي جوس ورلد “Juice Wrld”، أمس الأحد عن عمر ناهز 21 عاماً، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية في مطار شيكاغو.
وكشف موقع TMZ أن جوس ورلد كان ينزف من فمه عند وصول الإسعاف، وقد أُعلنت وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.
وقد إكتسب جوس ورلد شهرة عالمية عام 2018، بعد إصداره أغنية “Lucid Dreams”، والتي إنضمت لقائمة أفضل 100 أغنية.
جوس ورلد من مواليد عام 2 كانون الأول/ديسمبر عام 1998، بدأ حياته في موسيقى الراب في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وكان يتعاطى المخدرات خلال طفولته وفترة المراهقة.
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