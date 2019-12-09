حسام حبيب: شيرين عبد الوهاب عفوية وهناك من يتربص بها

متابعة بتجــــــــــرد: تعتبر النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، من الفنانين المثيرين للجدل على الساحة الموسيقية في الوطن العربي.

وهذا يجعلها “تحت الأضواء” بشكلٍ مبالغ به أحياناً. فحديثها وتصرفاتها محط أنظار الجميع دائماً، خصوصاً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي. ولأن شيرين شخصيةً عفوية، تواجه مشاكل ومواقف عدة، قد تسبب أزمات.

مؤخراً، أثارت شيرين جدلاً جديداً، بسبب بعض تصريحاتها في إحدى حفلاتها. وتكلمت عن علاقتها بزوجها النجم حسام حبيب.

حول عفوية شيرين وطبيعتها المسالمة، تحدث النجم حسام حبيب، زوجها، في تصريح خاص لإحدى الصحف المصرية.

اعتبر حبيب، في حديثه، أن “ما يحدث مع شيرين هو أمرٌ مؤسفٌ ومزعج”. وأكد أن زوجته “لم تقصد يوماً أن تخطئ في حق أحد. بل هي تتعامل بعفوية شديدة في جميع المواقف التي تحدث. وهي هكذا حتى خلال يومها الطبيعي، وفي حياتها الخاصة”.

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وأضاف أن “شيرين لا تتعامل في حياتها الخاصة كنجمة. لكنها تحب البساطة، والتحرر من قيود النجومية والشهرة”. وأوضح أنه “هناك تحامل كبير على شيرين عبد الوهاب. سواء من بعض وسائل الإعلام، أو السوشيال ميديا”. وقال إنه “ينصحها دائماً بعدم الاهتمام بردود فعل من حولها. خصوصاً أن شيرين بطبيعتها لا تهوى التدخل في حياة أحد ممن حولها”.

وأكد حسام حبيب، أن “أكثر ما جمع بينه وبين شيرين، هو عدم رغبتهما في التواجد في الوسط الفني. مشيراً إلى أنهما “متشابهان في الشخصية جداً. لا يحبان الظهور ولا التصنّع. لأن الأضواء لا تستهوينا.

وعن علاقتهما مع مع مواقع التواصل الإجتماعي، قال إنهما “يجتمعان أيضاً في عدم الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي. حتى أنه بعيد جداً عنها”.

يواصل حسام حبيب، تجهيزات ألبومه الجديد. وقد انتهى بالفعل من تسجيل بعض الأغاني. كما وقع اختياره على أغنية جديدة بعنوان “متغير”، لتصويرها فيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة. وستصور خارج مصر، وتطرح مطلع العام المقبل، لتكون مقدمةً للألبوم.

ونالت قصة غرام شيرين وحسام اهتمام ومتابعة الجمهور. وذلك خصوصاً بعد ظهورهما معاً في فيديو كليب “كل ما أغني”. نفى الطرفان في البداية وجود علاقة حب بينهما، في أكثر من مناسبة. وأكدا أن علاقة صداقة قوية هي كل ما يجمعهما على مدار 5 سنوات. إلا أن الصداقة تحوّلت حباً، وفق ما قالت شيرين. وأعلن حسام وشيرين زواجهما في أبريل 2018.