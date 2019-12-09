تراند اليوم : شقيقة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها



أشعلت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها برفقة شقيقتها على حسابها عبر موقع "إنستجرام"

وكتبت نسرين" على الصورة: "انت تعيش مرة واحدة فقط ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح مرة واحدة تكفى ماي ويست.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها فيما تداول البعض الصورة على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، مشيدين بجمالها، إذ علق أحدهم قائلًا :" عائلة كلها قمرات انتوا غزاى كده"، فيما قال آخر :" ينهار جمال! أيه الحلاوة دي ربنا يحفظكم".

يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر امين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا وتعتبر من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل.





