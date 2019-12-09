تراند اليوم : احتفل بعيد ميلاده ثم خرجت الدماء من فمه .. وفاة مطرب شهير في ريعان الشباب

فٌجع محبي مطرب شهير بعد وفاته المفاجئة أمس والتي حار الأطباء في تفسير أسبابها.

وتوفي مطرب الراب الأمريكي الشهير جوس ورلد ، حيث تشير المعاينة الأولية إلى إصابته بأزمة قلبية مفاجئة .

وكان "وورلد" في مطار شيكاغو لاستقلال إحدى الطائرات ، وفجأة شعر بالإعياء وتم استدعاء الإسعاف سريعا.

ويشكك عدد من محبي المطرب في السبب الملعن لوفاته ، وبخاصة أن الإسعاف حين حضرت إلى المكان وجدته يخرج دمًا من فمه وسط ذهول الكثيرين.

واحتفل المطرب الراحل بعيد ميلاده رقم 21 قبل أيام قليلة حيث أنه مولود يوم 2 ديسمبر سنة 1998 .

