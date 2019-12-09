سخرية واسعة من راشد الماجد بسبب تغريدة عن فوز البحرين على السعودية

أثار الفنان راشد الماجد موجة سخرية واسعة تجاهه بعد نشره لتغريدة وصفت بالغريبة بمناسبة فوز منتخب البحرين على المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24. ونشر راشد الماجد تغريدة قالت فيها: “ألف مبروك للمنتخب البحريني هذا الفوز التاريخي على المنتخب السعودي الشقيق في بطولة كأس الخليج”. وسخر مغردون من تغريدة راشد الماجد بسبب كلمة المنتخب السعودي الشقيق في الوقت الذي ينتمي فيه راشد الماجد للشعب السعودي. يشار إلى أن راشد الماجد قام بحذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها.

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