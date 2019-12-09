تعرف على موعد عرض الجزء الرابع من "la casa de papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشر الحساب الرسمي لمسلسل "la casa de papel" في موقع "انستجرام" تدوينة، لإعلان موعد عرض الجزء الرابع من المسلسل.
وكتب الحساب: "3 أبريل 2020، ما كل هذه الفوضى، حتى البروفسيور لا يمكنه التخطيط لهذه الفوضى".
وحققت الأجزاء الثلاثة للمسلسل نجاحًا كبيرًا حول العالم.
وتدور أحدث المسلسل حو رجل غامض يعرف بـ"البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد، ليقوموا بالاستيلاء على مبلغ يساوي ما يفوق 2 مليار يورو.
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