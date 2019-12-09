"من نص عالمي".. تعرف على تفاصيل مسرحية جديدة لأحمد السقا ومنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أشرف زكي، استعداده للمشاركة في مسرحية جديدة من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، خلال الفترة المقبلة.

وقال أشرف، في حديثه لبرنامج "انسايدر بالعربي" على فضائية "دبي": "المسرحية ستكون حاجة كوميدية ودمها خفيف، واقترحتها على أحمد السقا وعجبته من أول لحظة، وهي مأخوذة عن نص عالمي".

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وتابع: "تم اختيار اسم مؤقت لها، وهو (زوجة رجل مهم أوي)، وللعلم أحمد السقا لسة معرفش اسم المسرحية، ولم أعرضه عليه حتى الآن".

وأضاف، أن أحداث المسرحية تدور حول مجموعة زوجات ينفذن مقالب كوميدية في أزواجهن ليأخذن حقوقهن منهم.

يذكر أن، الدكتور أشرف زكي، يتولى إخراج مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت بموسم الرياض بالسعودية، بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، مايا دياب، حمدي الميرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجى علي، أوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، ومن تأليف محمد عز.