ليلى علوي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة ليلى علوي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت ليلى في الصور بفستان قصير وإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال النجمة ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، ولم يتحدد موعد طرحه في السينمات حتى الآن. والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، ومحسن محيي الدين، وعبدالرحيم حسن، وأحمد حاتم، وفراس سعيد، وإيناس كامل، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.​

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