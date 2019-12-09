تعرف على تفاصيل مسرحية شيكو وهشام ماجد في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة جمعته بالفنانين شيكو وأكرم حسني وآيتن عامر. وكتب ماجد: "قريبًا بموسم الرياض.. عطل فني". وتولى الكاتب أمير طعيمة بمشاركة أحمد شاكر كتابة المسرحية بصحبة النجمين شيكو وهشام ماجد، لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة. وانتهى هشام ماجد وشيكو من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذي تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل، وتقرر عرضه في رمضان 2020، ويشارك في بطولته مي كساب، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وتأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التوني.

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