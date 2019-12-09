شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كارول سبينى بطل السلسلة التليفزيونية الأمريكية الشهيرة "شارع سمسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الممثل كارول سبينى فى منزله فى ولاية كونيتيكت بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، بحسب ما ذكرت CNN.

كارول سبينى، لعب دور "بيج بيرد" و"أوسكار ذا جروش" فى السلسلة التلفزيونية "شارع سمسم" منذ حوالي 50 عامًا.

وقالت "ورشة سمسم" فى بيان لها تعليقا على وفاته "مساهمات كارول سبيني فى شارع سمسم لا تعد ولا تحصى، لم يقدم لنا بيج بيرد وأوسكار جروش فحسب، بل قدم الكثير أيضًا".



كارول سبينى

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وتابع البيان "نحن في ورشة سمسم نحزن على وفاته ونشعر بالامتنان الكبير لكل ما قدمه لشارع سمسم وللأطفال فى جميع أنحاء العالم."

واستطرد البيان "لقد كانت موهبته الهائلة وقلبه الكبير مناسبين الطائر الأصفر الأكبر من العمر الذى جلب السعادة لأجيال من الأطفال وعشاق العمل من جميع الأعمار فى أنحاء العالم"