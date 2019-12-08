شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رشاقة وجمال ليلى علوى فى أحدث جلسة تصوير بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ليلى علوى، لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة، فى أحد المنازل، وذلك من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات، وظهرت بإطلالة رشيقة وأنيقة مرتدية فستان أبيض بسيط، أبهرت بها جمهورها على مواقع السوشيال ميديا.

وحرصت النجمة ليلى علوى مؤخرًا على حضور فعاليات وعروض الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظى، وافتتحت حفل الختام الذى أقيم يوم 29 من شهر نوفمبر الماضى بكلمة منها قبل تقديم المذيعة جاسمين طه الحفل.

وشاركت ليلى كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، فى الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والتى أقيمت فى الفترة بين 4 حتى 8 أكتوبر الماضى، بصحبة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

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