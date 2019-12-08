فيديو ذا روك في الجيم يحصد ملايين المشاهدات

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان الأميركي “دواين دوغلاس جونسون” الشهير بـ”ذا روك”، مقطع فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام، ويظهر في الفيديو وهو يقوم بعدّة تمارين قوية، وهي التمارين التي اعتاد عليها خلال حياته، التي تمنحه مزيداً من القوّة وتجعله يستحق دوماً لقبه الأبرز “الصخرة”.

صاحب الفيديو الذي نُشر قبل ساعاتٍ قليلة، وشاهده أكثر 4.5 مليون متابع، تعليقاً من جونسون، يشكر فيه المكسيك مضيفاً عبارته الشهيرة: “the blood, sweat & respect”.

ومن أبرز المشاهير الذين علّقوا على فيديو “ذا روك”، مُغني الراب الأميركي المعروف باسم “Struggle Jennings”، كما علّق أحد الممثلين، وبعض العلامات التجارية التي يعمل معها جونسون. من هو ذا روك؟ وُلد ذا روك في الثاني من مايو عام 1972، وقبل أن نعرف جونسون كواحد من أبرز وأهم الممثلين في هوليوود، عُرف جونسون كواحد من نجوم المصارعة الحرّة العالمية، إذ فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل 8 مرات في مسابقات “WWE”. Advertisements في عام 2001، ظهر ذا روك للمرة الأولى على شاشة السينما، من خلال الفيلم الأميركي عودة المومياء، ثم قام بأول بطولة له عام 2002، من خلال فيلم الملك العقرب، وهو من أفلام المغامرات والتشويق، وحصد أرباح أكثر من 160 مليون دولار . وسرعان ما زادت شعبية ذا روك، إلى أن أصبح واحداً من أشهر الفنانين الأميركيين، وقرّر أن يتخلى عن لقبه كمصارع في WWE، إذ كان في أحد تصريحاته ذات مرة: “لم أعد مصارعاً بعد اليوم، أنا الآن أتابع مستقبلي الفني كممثل، وذات يوم قريب سأبدأ في إخراج أفلامي.. أنا لست الصخرة أنا دواين جونسون”. مشهور بتواضعه تميّز ذا روك عن غير من الفنانين بكونه إنساناً متواضعاً، وخصوصاً مع مُعجبينه، ويحكي جونسون عن أحد المواقف التي حدثت مع أحد مُعجبيه قائلاً: “كنت في أحد مواقع العمل، وأبلغني أحد العاملين معي بأن هناك شخص ما ينتظرني بالطابق السفلي، لأنه يود مقابلتي، وعندما نزلت من السلم شاهدت هذا الشاب المتأنق، وشعرت بالفخر لأنني رأيته حليق الرأس مثلي! ويرتدي قميصاً طبع عليه صورة وجهي”.

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