تراند اليوم : في عيد ميلاده.. نورا تضع محمود قابيل في موقف محرج بمهرجان الإسكندرية – شاهد

كان الفنان محمود قابيل تعرض لموقف محرج خلال حضوره ندوة تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2018.

خلال حديثه عن ذكرياته مع فاروق الفيشاوي قال محمود قابيل: “كنا مع نورا الله يرحمها” لتنقذه إلهام شاهين قائلة: “نورا لسة عايشة” ليرد عليها محمود قابيل قائلا: “لكنهم قالوا لي إنها ماتت لما كنت في أمريكا”.

ولكن الحضور أكدوا له أنها لم تتوف ولكنها اعتزلت الفن فقط، إلا أن محمود قابيل استقبل وقوعه في هذا الخطأ بسخرية من نفسه واستكمل حديثه عن فاروق الفيشاوي وذكرياتهما معا.

ويشارك محمود قابيل حاليا في فيلم “2 شارع طلعت حرب”، من إخراج مجدي أحمد علي، وهو يحكي عن شقة بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بالقاهرة تشهد على مدار السنين تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة جدا وكأنها شاهدة على العصر.