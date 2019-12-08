لا تصدق هذه النصائح حول نزلات البرد

كتب امير فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2019 06:56 مساءً - نشر موقع ” با-باميل ” الإلكتروني أشهر الخرافات والعلاجات المتعلقة بنزلات البرد والأنفلونزا والتي يتم تداولها بين الأشخاص وتنهال على مصابي نزلات البرد كعلاجات منزلية من أجل الشفاء .

والذي أكد إنها ما هي إلا مجرد خرافات وأغلبها غير صحيح وغير مثبت علميا ويجب تجنبها حيث تفتقرالفوائد الصحية على عكس الشائع والمتداول بين الناس .

وتتمثل تلك الخرافات الشائعة في الآتي :

1- شوربة الدجاج تساعد في الإسراع بالشفاء : حيث لا يوجد أي إثبات علمي حول هذا الأمر .. فشوربة الدجاج مثلها مثل المشروبات الدافئة الأخرى كالكاكاو والشاي والتي تعمل على تهدئة الحلق وترطيب الجسم .. وما يميز شوربة الدجاج عن المشروبات الدافئة الأخرى هو احتواؤها على عناصر غذائية مفيدة للجسم بشكل عام .

2- شرب الحليب يزيد من سوء حالة البرد : لو يوجد أية أدلة علمية تفيد بأن الحليب يساعد في زيادة سوء حالات البرد .. فكل ما يستطيع الحليب فعله هو جعل البلغم الموجود بالصدر سميكا فيزداد الشعور بالانزعاج .. لكن الحليب في حد ذاته لا يؤدي لإنتاج وتراكم البلغم في الصدر .

3- غسل الأيدي بإستمرار يقي من نزلات البرد : لا يمنع غسل الأيدي بإستمرار من الإصابة بنزلات البرد .. فهو من الممكن أن يساعد على تقليل فرص التقاط العدوى ولكن لا يمنع الجسد نهائيا من الإصابة بالبرد حيث يستطيع الفيروس البقاء على سطح الجلد لمدة طويلة تصل إلى 8 ساعات كاملة .

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4- كثرة التعرق تساعد على الشفاء : لم يثبت علميا أن مساعدة الجسم على التعرق الكثير عبر رفع درجة حرارته يخلصه من فيروس البرد .. وذلك عن طريق جلسات البخار والساونا وممارسة الرياضة ولكن على العكس كل ذلك سيؤدي إلى الجفاف وإبطاء عملية الشفاء .

5- عدم الإصابة بنزلات البرد في الصيف : ففيروس الأنفلونزا والبرد موجود طوال أشهر السنة ويمكن أن تصاب به طوال الوقت .. والسبب في أن عدد المصابين يزداد في فصل الشتاء والخريف يرجع إلى الأماكن والنوافذ المغلقة وعدم تجديد الهواء وذلك يحدث فقط في الأشهر الباردة فقط .

6- تناول الأكل بكميات كبيرة يساعد في علاج نزلات البرد بشكل أسرع : من الأقاويل الشائعة أن كمية الطعام هي التي تجعل الجسم يقاوم الفيروس ويتخلص منه بسرعة .. ولكن هذا القول ليس له أي دليل علمي ولا طبي والجوع هو آخر شيء يوضع في الحسبان عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا .

فتناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية بكميات معتدلة وشرب الماء والعصائر للإبقاء على رطوبة الجسم هو الحل المناسب للمساعدة على مقاومة الفيروس .