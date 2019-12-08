عرض فيلم ولد ملكا على الخطوط الجوية السعودية حصريا

قررت الخطوط السعودية فترة العرض الحصري لفيلم "وُلد ملكًا" على متن طائراتها حتى نهاية شهر فبراير المقبل بعد الإقبال والاهتمام الكبير من ضيوف “السعودية” لمشاهدة الفيلم التاريخي الذي تم انتاجه عالميا وجرى تصويره ما بين مدينتي الرياض ولندن.

ويحكي الفيلم حياة الملك فيصل المبكرة ـــ منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920 والتي زارها بناء على دعوة وُجهت لوالده الملك عبدالعزيز من ملك انجلترا جورج الخامس .

الفيلم كتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ويشارك فيه نحو 80 شابًا سعوديًا، حيث تم تصويره تحت إدارة المنتج الإسباني، أندريس فيسنتي جوميز، والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونجا.

وشارك في بطولته هيرميوني كورفيلد، إد سكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، بالإضافة إلى طفل سعودي يُجسد شخصية الملك فيصل، وسنه ثماني سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد.

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