ميشيل شلهوب يبكي جمهور «ذافويس» بأغنية حزينة

أدى المتسابق «ميشيل شلهوب» الملتحق بفريق «راغب علامة» أغنية حزينة، وذلك خلال حلقة العرض النهائي الرابع ببرنامج المسابقات الغنائي العالمي «thevoice».

ونال ميشيل أعجاب لجنة التحكيم و تحية كبيرة من الجمهور وصلت للبكاء عقب انتهائه من الغناء.

وعلق حماقي عقب انتهاء «ميشيل» من غنائه، قائلاً: «إحساسك روعة، أشعرتني أوي، وأعجبني انك حاسس كل كلمة في الأغنية».

ويذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذافويس تتكون من 4 نجوم، وهم «محمد حماقي، سميرة سعيد، راغب علامة، أحلام».

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