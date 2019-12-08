فيلم سعودي يفوز بجائزة التحكيم في مهرجان مراكش الدولي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: فاز الفيلم السينمائي السعودي الطويل "آخر زيارة" للمخرج عبد المحسن الضبعان بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس، وذلك مناصفة مع شريط "موزاييك ريبورت" للمخرج الصيني شاي يكسيانغ.

ويحكي الفيلم السعودي قصة يتشابك فيها صراع ثلاثة أجيال، الجد والأب والابن، بين مدينة الرياض وإحدى القرى البعيدة، واختلاف التقاليد بين المنطقتين. فمن جهة هناك الآباء الذين يدعمون تقاليد وعادات النّظام الأبوي، ومن جهة أخرى هناك الأبناء الذين يتطلعون إلى التحرر من كل ذلك، فضلاً عن رصد واقع المجتمع السعودي الموزّع بين الحواضر والأرياف. كما ينطوي على "عمقٍ كبير وأصالة نادرة تمتزجان بجرأة وإتقان مثيرين".

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ويُعدّ الفيلم الأول الطويل في مسيرة مخرجه. وهو من إنتاج محمد الحمود، وسيناريو فهد الأسطا والضبعان، وتصوير أمين مسعدي، وبطولة أسامة القس وعبد الله الفهد وفهد الغريري ومساعد خالد وغازي حمد.

الجدير ذكره أن سنة 2019 كانت مميزة للسينما السعودية بمشاركة فيلم المرشحة المثالية لهيفاء المنصور في مهرجان فينيسيا، إضافة إلى فيلم سيدة البحر لشهد ياسين الذي حصد عدة جوائز في المهرجانات، ليأتي ختام العام بجائزة "آخر زيارة" في مهرجان مراكش السينمائي الدولي .