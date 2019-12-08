تحديث جديد لـ Skype يتيح إجراء المكالمات مع من لا يستخدمونه

متابعة بتجــــــــــرد: من فترة إلى أخرى تقوم شركة مايكروسوفت بتحديث برامجها، أو إصدار نسخة جديدة منها، ومؤخرًا طال هذا التغيير تطبيق Skype ، حيث أعلنت الشركة عن إصدار جديد من التطبيق الشهير Skype ، والذي حمل رقم البناء 8.55.76.124، حيث يأتي هذا التصميم الجديد بميزة تُعرف بـ Meet Now، وتتيح لك ميزة Meet Now الجديدة إجراء مكالمة مع شخص لا يستخدم Skype.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي فباستخدام هذه الميزة الجديدة يمكنك إعداد مكالمة على Skype ومشاركة رابط للآخرين، فإذا كان المستخدم لا يمتلك التطبيق فيمكنه الانضمام إلى المكالمة باستخدام الرابط، كما يوفر هذا التحديث أيضًا تجربة محسّنة لمشاركة الصور على Android.

وكذلك تتيح نسخة التطبيق على أندرويد الآن تعديل الصور ومقاطع الفيديو ومراجعتها قبل مشاركتها علىSkype، كما يمكن الآن للمستخدمين تمكين طريقة عرض الانقسام وتعطيلها في إعدادات المظهر.