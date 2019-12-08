ماذا قال محمد عبده عن حفله في سمرات موسم الرياض؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر حفل سمرات موسم الرياض “الترند”، مع فنان العرب محمد عبده. وسط أجواء من زمن الطرب الأصيل، في محمية الملك خالد بالثمانة.

وأكد فنان العرب محمد عبده في تصريحات لبرنامج “سيدتي”، أن “الليلة كانت مميزة للغاية في أجواء صحراوية نقية، لذلك جاءت الأغاني تلبي احتياجات الجمهور”. مشيراً إلى أن شركة روتانا وعلى رأسها الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي، وفرت لنا كل الاحتياجات.

وأعرب فنان العرب، عن سعادته باطلاق اسمه على أحد أهم المسارح في العاصمة الرياض.

وأشاد بالترتيبات التي جاءت في الحفل. وقال إن “الجمهور الرائع الذي حضر، لم يشعر بالبرد لأنة انشغل بمتعة الأغاني”.