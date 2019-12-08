مارجوت روبي ترويج لفيلمها الجديد«Birds of Prey» في البرازيل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، في مؤتمر جماهيري بالبرازيل ضمن الحملة الترويجية لفيلمها الجديد Birds of Prey.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت، لقطات من ظهور مارجوت بالمؤتمر، الذي حضره عدد كبير من عشاق شخصيتها بالفيلم بمدينة ساو باولو.

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وتعود مارجوت روبي بفيلم Birds of Prey، لشخصية “هارلي كوين” المستوحاة من القصص المصورة لشخصيات DC، التابعة لعالم أبطال “باتمان” وسوبرمان”، وشخصية “الجوكر”.

وتعتبر شخصية “هارلي كوين” الحبيبة المقربة لشخصية جوكر في أحداث القصص المصورة، وهو ما سبق وقدمته مارجوت في فيلم SUICIDE SQUAD.

والجدير بالذكر أن شخصية JOKER الشريرة، تحظى بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.