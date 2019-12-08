انقطاع الكهرباء يحول عابد فهد لمصفف شعر في الكوليس.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يصور النجم السوري عابد فهد حالياً مسلسله الجديد «هوس» الذي يشارك في بطولته أمام الفنانة اللبنانية هبة طوجي.

أجواء من المرح والعفوية تسيطر على كواليس التصوير، عكسها فيديو طريف، ظهر فيه عابد يصفف شعر هبة بيديه بعد أن تعطل التصوير نتيجة انقطاع الكهرباء وبالتالي لم تتمكن الفنانة من استكمال تجهيز إطلالتها، حيث تحول النجم السوري لمصفف شعر في محاولة لحل المشكلة، وهي اللقطات العفوية التي عكست روح الدعابة التي يمتلكها عابد، وقدرته على خلق جو من المرح في مكان العمل، وهو ما ينعكس بالطبع على النتيجة النهاية للعمل الفني على الشاشة.

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يُذكر أن «هوس» كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي،ويشارك عابد وهبة في بطولته أمام كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وغيرهم.

من ناحية أخرى، شارك عابد فهد في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «دقيقة صمت» أمام ستيفاني صليبا، فايز قزق، خالد القيش، أندريه سكاف، وغيرهم، والعمل من سيناريو سامي رضوان، وإخراج شوقي الماجري، بالإضافة لمسلسل «عندما تشيخ الذئاب» المأخوذ عن رواية للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، ومن إخراج عامر فهد، ويشارك عابد في بطولته، سلوم حداد، إضافة إلى سمر سامي وأيمن رضا وفادي صبيح وديما حايك ومحمد حداقي وهيا مرعشلي وغيرهم.