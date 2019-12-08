شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حماده هلال يحيي حفلا غنائيا فى جامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم الأحد النجم حمادة هلال حفلا غنائيا فى جامعة المنصورة، ومن المقررأن يقدم خلال الحفل أشهر أغانيه، منها: "أشرب شاى، وتعالالى، ومش أى حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة" وغيرها .

وانتهى مؤخرا حمادة هلال من تصوير (ooh LaLa) وهي أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب والذى يتعاون فيه مع المخرج ماجد صبرى الذى قام بتأليف الأغنية أيضا.

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يذكرأن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" من إنتاج شركة سينرجى، والتى شارك فى بطولته سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.