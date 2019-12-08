ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري ​علاء قاسم​ أنه رزق صباح اليوم بابنه الثاني "شمس"، بعد ابنه الأول "بحر" صاحب الأعوام الستة.

ويأتي قدوم المولود الجديد بالتزامن مع عيد ميلاد والدته نسرين من خارج الوسط الفني التي تزوجها علاء قبل 11 عاماً.

وعن سبب تسمية ابنه "شمس" قال لموقعنا: "السبب بسيط جداً، فالحياة لا يوجد فيها شيء أوضح من الشمس".

فنياً، يشارك علاء في مسلسل "بروكار" مع المخرج محمد زهير رجب بشخصية "طاووس".

أسرة "الفن" تبارك للفنان علاء قاسم مولوده الجديد وتتمنى لـ"شمس" أياماً سعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – علاء قاسم يرزق بابنه الثاني "شمس"خاص الفن- هكذا وصفت جميلة عوض تجربة فيلمها الجديد "بنات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.