متابعة بتجـــــــــرد: احتفل الفنان كريم فهمي مؤخراً، وسط عدد كبير من زملائه في الوسط الفني، وأصدقائه من خارج الوسط بعيد ميلاده الـ37.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال الذي جرى في أحد الكافيهات، والذي ظهر فيه فهمي وزوجته دانيا البناوي وأمامهما قالب حلوى عيد الميلاد، وهما يرقصان بصحبة أصدقائهما على أنغام أغنية “يا ملطشة القلوب”، وخلال الرقص احتضن فهمي زوجته وقبلها برومانسية، والتي بادلته بدورها احتضانه، وسط تصفيق الحضور.
وظهر في الفيديو شقيقه أحمد فهمي والممثل كريم محمود عبد العزيز وحلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي يشعل مواقع التواصل بقبلاته لزوجته في عيد ميلاده – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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