حكم ضدّ أوين ويلسون لإعالة إبنته التي يرفض الإعتراف بها

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن رفض الممثل الاميركي أوين ويلسون الإعتراف بإبنته ورؤيتها، أصدرت المحكمة أمراً يلزمه بدفع مبلغ 25 ألف دولار أمريكي شهريًا و70 ألف دولار سنويًا كمبلغ إعالة لطفلته البالغة من العمر عامًا واحدًا.
وفي الوقت نفسه، طالبت والدتها فاروني فانغزفوريتس الحصول على الحضانة الكاملة لطفلتها، وبموجب الإتفاق ستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالصحة، التعليم، ورفاهية طفلتها. كما تنص وثيقة المحكمة أنه لا يتوجب على كلا الطرفين التفوه بكلامات مهينة عن الطرف الآخر بوجود الطفلة.
وكان اتخذ ويلسون هذا القرار بإعتباره أنّه ليس والدها البيولوجي، كما أنّه خضع لاختبارات الأبوة في شهر حزيران الماضي، وخرجت النتائج بأنّه ليس مستبعدأً احتمال أن يكون والد الطفلة البيولوجي، علمًا بأنّه واعد والدتها لمُدّة 5 أعوام.
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