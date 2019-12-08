أحلام وأناقة مذهلة في العروض النهائية من “ذا فويس” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة الإماراتية أحلام على الجمهور بإطلالة أكثر من رائعة في الحلقة الرابعة من العروض النهائية للموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”.

أحلام نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها التقطتها في كواليس الحلقة، وكعادتها أذهلت محبّيها بأناقتها، حيث ارتدت فستانًا مموجًا من اللونين البرتقالي والبنفسجي يتميّز بأكمام من الريش الناعم.

وحصدت صور أحلام عشرات آلاف “الإعجابات” من متابعيها الذين أجمعوا في تعليقاتهم عبر موقع “إنستجرام” على رقيها الدائم في اختيار أزيائها.

ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

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على صعيد آخر، تحصد أحلام في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “أنا ما أستغني” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في الخليج.

أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وتحصد منذ طرحها ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.